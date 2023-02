Angry Birdsi loonud mänguettevõtet soovitakse osta. Huviliste seas võivad olla mitmed globaalsed hiiud

Playtika ostis 2019. aastal mängustuudio Seriously, mis oli tuntud Best Fiends'i vikimängude poolest, kuid sulges Soome stuudio vähem kui kolm aastat pärast müüki. Ettevõttel oli Helsingis 124 töötajat, kes koondati 2022. aasta sügisel.

„Playtika on tuhandete inimestega võitluslik organisatsioon ja paljud töötajad on harjunud, et neile öeldakse otse, mida teha. Soomes seevastu elame praktiliselt nagu mingis hipilaagris, nii et igaühel on õigus ja vastutus teha seda, mida ta ise õigeks peab,“ kommenteeris endine võtmeisik Seriously jaanuaris.