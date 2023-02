VAATA | Bolti linnafoorum. Millises Tallinnas me elada soovime? Toimus tulevaste ministrite debatt

Liikuvuse tänastele väljakutsetele aitab lahendusi leida 9. veebruaril toimuv visioonifoorum „Linnad inimestele“. Foorum heidab vahetu pilgu kasutajate kogemustele, kes on isiklikust autost loobunud ja kasutavad alternatiivseid viise liikumiseks. Foorum annab oma panuse, et lähenevate riigikogu valimiste üheks keskseks teemaks kujuneks tehnoloogia ja innovatsiooni valdkonna tulevik Eestis.

Bolti kaasasutaja Martin Villigu sõnul seisavad linnadel ja liikuvussektoril ees suured väljakutsed, et kujundada linnad ümber lähtuvalt Euroopa roheplaani ootustest, inimeste muutuvatest liikumisharjumustest ja pidurdada kasvavat autostumist. „Meie linnad on aastakümneid kujundatud autokeskselt, kuid nüüd on kogu Euroopas inimsõbralike linnaruumi teadlikkus kasvamas ja erinevate kergliiklusvahendite populaarsus on kasvamas. Näeme, et isikliku sõiduauto osatähtsus peaks langema ja riik saab selgemalt toetada turvaliste ja keskkonnasõbralikke liikumisviiside kasutamist nii taristu ehituse kui ka regulatsioonide kaudu,“ ütles Villig.