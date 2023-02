Plahvatus tööturul. Kahes valdkonnas konkureerib töökohale varasemast oluliselt rohkem kandidaate

CVKeskus.ee värbamisjuhi Grete Adleri sõnul võib öelda, et kätte on jõudnud viimase viie aasta parim võimalus leida oma meeskonda IT-sektori töötajaid. Tema sõnul muutusid IT-töötajad märgatavamalt aktiivsemaks juba eelmise aasta teisest pooles. See trend on seni jätkunud. Kui möödunud kolmel aastal kandideeris IT-sektori tööpakkumistele keskmiselt 20–25 inimest, siis viimasel kuul on kandideerijaid koguni 42 ehk ühe ametikoha pärast konkureerib sektoris peaaegu kaks korda rohkem töötajaid, räägib Adler.

CVKeskus.ee konkurendi CV-Online’i turundusjuht Karla Oder vaatab oma platvormi arve ja tunnistab, et tõepoolest jääb silma huvitav asjaolu, et IT valdkonnas suurenes jaanuaris võrreldes novembri ja detsembriga kandideerimiste arv lausa 85%. „See annab aimu, et IT-talendid vaatavad turul ringi,“ ütleb ta. Oder usub, et see mõjub tööjõupuuduses sektorile väga hästi ja leevendab natuke olukorda. Samas lisab ta, et kui tervet aastat vaadata, on kandideerimiste arv sarnane ka tööturu teistel aktiivsematel kuudel: veebruaris, septembris, oktoobris. Seega on raske veel suuri järeldusi teha ja täielikku tõde näitab esimene kvartal.