LHV ekspert tarbijale lohutust ei paku: sissetulekute kasv jääb tänavu hinnakasvuga samasse suurusjärku

Hinnakasvu kiirenemine oli tingitud peamiselt eluasemega seotud kulutuste ehk energia kallinemisest. Omamoodi kummaline olukord arvestades, et elektri börsihind oli jaanuaris 62% odavam kui detsembris ja 30% odavam kui aasta varem ning gaasi börsihind vastavalt 45% ja 25% odavam. Viimastel aastatel on aga tarbija jaoks lõpphind sõltunud lisaks börsihindadele ka valitsuse poolt pakutavatest hinnatõusu hüvitistest ning kuna 2022. aasta alguses olid valitsuse abimeetmed nii elektri- kui gaasihinna kompenseerimisel lahkemad kui tänavu, siis võibki ühte hinnatõusu põhjust otsida sealt.

Energiakaupadel suurem osatähtsus

Teise tegurina tasub ära märkida, et aasta alguses täpsustus taaskord ka hinnakasvu arvutamise aluseks oleva keskmise tarbijakorvi struktuur ning alates jaanuarist omistatakse muuhulgas energiakaupade (elekter, gaas, soojus, mootorikütused) hinnadünaamikale suurem osatähtsus kui lõppenud aastal. Ka see võimendas veidi hinnakasvu kuises võrdluses.

Toiduhindade tipp on Euroopas läbitud?

Suures pildis on energiakomponent hakanud inflatsioonis taanduma, kuid jõuliselt on asemele kerkinud toiduhindade kallinemine. Jaanuaris tuli tarbijahindade kogutõusust kolmandik toiduhindadest, veerand eluasemega seotud kuludest ning kümnendik transpordikuludest. Positiivse poole pealt ei kiirenenud toiduhindade hinnatõus esimest korda alates 2021. aasta oktoobrist vaid aeglustus veidi eelmiste kuudega võrreldes. Kuna nii maailmaturul kui Euroopas paistab toiduainete hinnatõusu tipp olevat läbitud, siis võib loota, et sama dünaamika on nüüd ka meieni jõudnud ning edaspidi näeme lisaks energiale ka toiduainete puhul järjest väiksemat panust hinnakasvu.