Eesti inimesed kulutavad neli korda rohkem aega teleri vaatamisele kui lugemisele

Huvitav seos on ka tervisel ja teleka vaatamisel. Inimesed, kes hindasid oma tervist halvaks või koguni väga halvaks, vaatasid televiisorit päevas ligi poolteist tundi rohkem kui need, kelle tervis oli hea või väga hea.

Analüüsis on kasutatud Eesti ajakasutuse uuringu andmeid aastatest 1999–2000, 2009–2010, 2019–2021. Vaadeldud on vaid põhitegevustele kulutatud aega ehk neid tegevusi, mida inimesed on pidanud mitme samaaegse toimingu hulgast endale olulisemaks. Tegevustele kulutatud koguaeg on 24 tundi.