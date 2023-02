Twitteri äriplaan on kuristiku äärel. Täna toob see oodatust käibest ainult 1%

USA number on umbes 62% Twitteri globaalsest tellijate koguarvust, mis tähendab, et Twitteril on ülemaailmselt 290 000 tellijat. Twitter on võtab „sinise linnikuse“ märgi eest Androidi kasutajatelt 8 dollarit kuus ja 11 dollarit kuus neilt, kes registreeruvad Apple'i kaudu. Põhjuseks on toodud, et Apple võtab teenustasudeks 30% endale.

Tänaste numbrite juures teenib Twitter aastas oma tasuliste teenust pealt 28 miljonit dollarit tulu - vähem kui 1% Musk'i kolme miljardi dollari eesmärgist. Novembris, mõned päevad pärast Twitteri üle kontrolli ülevõtmist, sõnas Musk oma uutele töötajatele, et vähemalt pool ettevõtte tuludest tuleks tasulistest teenustest.

Twitteri juhid ütlesid jaanuaris, et ettevõte eesmärk aasta esimeses kvartalis teenida 732 miljonit dollarit tulu, mis oleks üle kolmandiku väiksem kui eelmise aasta samal perioodil.

Twitter Blue ehk sinise linnukese märgi jaoks on Muskil plaan, kuidas panna nende tänased omanikud sundseisu. Nimelt on plaan panna kõik tänased sinise linnukese märgi omanikud olukorda, kus nad peavad valima, kas maksavad edaspidi selle eest või jäävad sellest ilma - täna vee ei ole Twitter sundi rakendanud. Hetkel on Twitteris umbes 420 000 linnukesega kontot.

Eelmisel nädalal, tutvustas Twitteris plaani hakata võtma ettevõtetelt 1000 dollarit kuus, et neil säiliks kuldsed verifitseerimismärgid, pluss täiendavalt 50 dollarit kuus iga seotud konto eest. Siiski see plaan ei ole lõplik ja võib veel muutuda, vahendab The Information.

15. jaanuari seisuga oli Twitteris umbes 10 700 kuldse märgiga kontot USAs, olles osa 180 000. Kui kõik need maksid kõrgendatud hindu, teeniks Twitter umbes 128 miljonit dollarit tulu aastas. Täna on siiski ebaselge, kui suur osa ettevõtteid oleks nõus maksma 1000 dollarit kuus, et nende kuldne tähis alles jääks.