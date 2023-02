Maailma ühe suurima õlletootja kasum kasvas Venemaal ligi kümme korda

Mullu 28. märtsil teatas Taani õlletootja Carlsberg, et lahkub Venemaalt Ukraina sõja tõttu. Samas ei ole nad sealset õlletehast kinni pannud ega maha müünud ning nende õlut müüakse venelastele siiani.

Ettevõtte 2022. majandusaasta aruanne näitab, et mullu teenisid nad Venemaal ligi kaks miljardit Taani krooni kasumit. See on oluliselt parem tulemus kui aasta varem – 2021. aastal saadi Venemaalt kasumit 284 miljonit Taani krooni.