Rahvusvaheliselt kaalukas laevandusfirma teatas rekordilistest tulemustest

Ta ütles, et prognoos põhineb „ootusel, et varude korrigeerimine on lõpetatud esimese poolaasta lõpuks, mis viib tasakaalustatumale nõudluskeskkonnale, et 2023. aasta globaalne SKP kasv jääb vaoshoituks ja et globaalne merekonteinerite turg kasvab vahemikus -2,5% kuni +0,5%“.