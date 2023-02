Türgis toimunud looduskatastroof tõi kaose kohalikule aktsiaturule. Kauplemine peatati teadmata ajaks

Kohalik indeks on sel nädalal kukkunud 16% pärast seda, kui riigi lõunaosas toimunud maavärinas hukkus tuhandeid inimesi. Börsioperaatori Borsa Istanbuli pressiesindaja keeldus olukorda Financial Timesile kommenteerimast, millal kauplemine jätkub.

Istanbulis asuva OMG Capital Advisors'i tegevjuht Murat Gulkan ütles, et kauplemine aktsiaturul on peatatud määramata ajaks. Lisades, et kauplemine teiste instrumentidega, sealhulgas võlakirjadega, on endiselt aktiivne.