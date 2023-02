Algas ettevõtluse edendamise konkurss

Kutsume ettevõtlust edendanud organisatsioone aktiivselt konkursil osalema ja oma ellu viidud või vähemalt 15 kuud kestnud algatusi laiemalt tutvustama. Välja selgitatakse kuni kaks võitjat, kes esitatakse üleeuroopalisele konkursile „Euroopa ettevõtluse edendamise auhinnad“ (European Enterprise Promotion Awards).

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvani sõnul on ettevõtluse puhul oluline olla loov, mõelda julgelt ja katsetada. „Uued ettevõtted ja edulood sünnivad just nende väärtuste ja muutuste esile toomisest ja on oluline tunnustada organisatsioone ja algatusi, kes selle nimel igapäevaselt vaeva näevad,“ märkis minister.

Konkursile on oodatud ettevõtlust ja ettevõtluskeskkonda edendavad projektid kokku kuues eri kategoorias: ettevõtliku vaimu edendamine, oskustesse investeerimine, digiülemineku toetamine, ettevõtluskeskkonna parandamine ja ettevõtete rahvusvahelistumise toetamine, kestliku ülemineku toetamine ning vastutustundliku ja kaasava ettevõtluse arendamine.

Kandideerima on oodatud valitsus- ja omavalitsusasutused koos allasutustega, ettevõtluse tugiorganisatsioonid, haridus- ja noorteorganisatsioonid ning kõik teised institutsioonid, sihtasutused ja mittetulundusühendused, kes on oma tegevusega edendanud ettevõtluskeskkonda. Era- ja kolmandast sektorist oodatakse konkursile algatusi, mille puhul on toimunud koostöö avaliku sektoriga.

Võitjaid tunnustatakse auhinnagalal, samuti on nad oodatud „Euroopa ettevõtluse edendamise auhinnad“ autasustamistseremooniale novembris Hispaanias ning nende algatust tutvustatakse Euroopa ettevõtlusauhindade veebisaidil. „Euroopa ettevõtluse edendamise auhinnad“ on Euroopa Komisjoni poolt korraldatav konkurss, mille eesmärk on välja selgitada ja tunnustada parimaid algatusi, mis on suunatud ettevõtluse edendamisele.