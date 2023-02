Rahandusminister Annely Akkermann sõnas, et Eesti ei maksusta panku kõrgemalt kui teisi ettevõtjaid ning erandeid ei pooldata. „Stabiilne maksusüsteem on Eesti jaoks väärtus omaette. Seda on tunnustanud juba üheksa aastat järjest ka USA mõttekoda Tax Foundation,“ lisas minister.