Riigi suurimaid elektriarveid tasuva ettevõtte juht: miks me kardame tööstusi kui tuld?

Suurde Heinzel Groupi kuuluv Kundas asuv tehas pidi eelmise aasta lõpus tegema enneolematu otsuse. Nad tõmbasid piltlikult öeldes kaheks nädalaks stepsli seinast, ehkki päris välja ei saanud nad tehast lülitada, sest see oleks tähendanud katastroofi. Ettevõtte juhatuse liige Siiri Lahe otsib sõnu, kui ta vastab neile, kes ütlevad, et suured energiatarbijad peavadki energiakriisi ajal tehased sulgema. „Need inimesed ei tea, mida räägivad. See on vastutustundetu jutt.“