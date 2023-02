Eesti ettevõte arendab üht tehnoloogiamaailma püha graali

Eesti süvatehnoloogia valdkond on muutunud väga põnevaks. Seal räägitakse patentide ja doktorikraadide keeles. Euroopa januneb ettevõtete järele, mis on sündinud koostöös ülikoolidega või neist lausa välja kasvanud. Tõenäoliselt peituvad meie IT valdkonna edasised suuremad edulood just sellistes ettevõtetes, sest just neis pakutakse väga erilisi lahendusi. Lightcode Photonics on arendanud välja unikaalse 3D-kaamera, mis muudab robootikat märkimisväärselt.