Coop Panga kasum kerkis euribori toel kahekordseks

„Meie strateegiline eesmärk on 2027. aasta alguseks kasvatada panga turuosa Eestis 10%-ni, laenuportfell vähemalt 2 miljardi euroni ja jõuda seeläbi positsioonile, kus iga kümnes eestimaalane arveldab Coop Pangas – see tähendab vähemalt 150 000 arveldavat klienti. Ärimahtude kasvatamise tulemusena seab pank eesmärgiks tegutseda kasvava efektiivsusega (kulu-tulu suhe alla 50%) ning pakkuda aktsionäridele korralikku omakapitali tootlust (ROE vähemalt 15%). 2022. aastal me need tasemed juba ka saavutasime ning isegi ületasime,“ märkis Rink.