Riigiettevõtte suurel värbamislainel ei näi lõppu tulevat

Möödunud aastal lisandus kõige rohkem töötajaid, umbes 500 inimest, just Ida-Virumaale. Praegu töötab seal veidi üle 3000 töötaja. „Me ei ole toonud väljast sisse ega värvanud välistööjõudu. Päris paljud ongi need, kes pidid mõned aastad tagasi meie juurest lahkuma ja kelle me nüüd esmajärjekorras tagasi kutsusime,“ selgitas Piikov. Kindlasti on oma mõju Ida-Virumaa keskmisest kõrgemal palgal, mis meelitab töötajaid ettevõttesse tulema. „See on ka selline töökoht, kus töötatakse põlvkonniti: vanaisa on olnud kaevur, isa on olnud kaevur, poeg on kaevur,“ sõnas Piikov.