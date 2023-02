Ekspert: Türgis maavärina tõttu töö peatanud naftaterminal mõjutab kütusehindu

„Toornafta hind on nädala jooksul olnud oodatult heitlik, liikudes vahemikus 79-86 USD/b. Reedese maailmaturu hinnalanguse tuules langes kütusehind ka Eesti tanklakettides esmaspäeval märkimisväärselt,“ ütles Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi. Ta lisas, et tänaseks on maailmaturu hind tagasi nädalatagusele tasemel.

Sassi sõnul tuleb arvestada sellega, et mootorikütuse jaehinnad tagasi aastatagusele tasemele langeda ei saa. „Venemaa on olnud seni üks suurimatest Euroopa diisliga varustajatest ning seoses kehtestatud sanktsioonidega on Euroopa diisliga varustamiseks suures plaanis kaks võimalust. Esiteks, tuua toodet kaugematest riikidest, mille transport on distantsist ja sobivate tankerite leidmise tõttu oluliselt kallim. Teine võimalus on suurendada Euroopa rafineerimistehaste tootmismahte. Mitmed rafineerimistehaseid on aga viimase dekaadi jooksul vähese tasuvuse tõttu suletud ning olemasolevate tootmisvõimekus on piiratud. Tootmise võimekuse tõstmine on aga omakorda kallis ning ajamahukas,“ selgitas Sassi.