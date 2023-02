EfTEN United Property Fund kasvatas oma puhasväärtust üle 10 miljoni euro, aga neljas kvartal oli nõrk

Kõige suurem osa EfTEN United Property Fund investeeringutest (43%) on seisuga möödunud aasta viimase päeva seisuga paigutatud EfTEN Capital'i poolt valitsetavatesse fondidesse ning kinnisvarainvesteeringuid teinud tütarettevõtetesse on fond investeeritud 24%. Ülejäänud osa on fondi pangakontol uute investeeringute ootuses. Investeeringud on läbi erinevate fondide ja tütarettevõtete hajutatud 30 erineva kinnisvaraobjekti vahel. Sellega on EfTEN United Property Fund Baltikumi kõige hajutatuma portfelliga kinnisvarafond.