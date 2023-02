Võit kohas, kus veel hiljuti poleks seda oodanud. Eesti ettevõte seljatas firma, kes neid alatult petta soovis

Aastal 2017 avastas Viljandist pärit robootiliste pakiautomaatide looja Cleveron AS, et Hiinas on ettevõte, kes on oma nime all registreerinud leiutise, mis oli eestlaste poolt juba loodud. Aasta hiljem esitati Hiina Riiklikule Intellektuaalomandi Administratsioonile taotlus, et Hiina ettevõtte patent tunnistataks kehtetuks, mis aga Hiina ametnike poolt tagasi lükati. Ettevõte aga asja nii ei jätnud.