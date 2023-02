FOTOD ja VIDEO | „See on eluohtlik!“ Tugev tuul põhjustas ehitusplatsil tööõnnetuse

„Sõitsin mööda ning nägin, kuidas tellingud koos müüriga varisesid ja mehed vähemalt kuus meetrit kõrgete tellingute otsast alla kukkusid. Sellise tuulega ei tohiks müüri laduda, see on eluohtlik. Tööandja tuleks vastutusele võtta,“ rääkis Delfile õnnetuse pealtnägija. Tema sõnul sai vähemalt üks isik viga, keda kaastöötajad platsilt väljudes liikumiseks toetama pidid.

Õnnetus juhtus Saku vallas Lepatriinu tee 8 asuval ehitusplatsil, kuhu rajatakse parajasti kaubandus- ja tootmishoonet. Töövõtjaks on ehitusfirma Rand & Tuulberg AS ning hoone tellijaks R-Park Tänassilma OÜ.

Matteus täpsustas, et tegemist ei olnud terve seina ümberkukkumisega, vaid tuule käes sai räsida seina ülemine osa, mis ei ole veel täisbetoneeritud. „Kõnealuse seina alumine osa oli täisbetoneeritud ning lisaks toestatud kaldtugedega, mis on paigaldatud vastavalt konstruktori arvutustele. Ladumistöid teostanud töötajad on erialase oskusega ning neid on juhendatud tööohutuse osas. Ladumistöödele eraldi tuulekiiruse piirangut ei ole sätestatud,“ lisas Matteus.