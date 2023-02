Reinsalu lennujaamatasude tõusust: see otsus tuleks üle vaadata

Minister kinnitab, et teema on talle mõjunud karjuvalt häirivana. „Kümme aastat pole tõstetud, aga nüüd kui me pole veel koroonamahust väljunud piirangutega, nüüd hakkame n-ö õigust taga ajama nende 30%-ga. Ja mida me saime? Üheksa liini pannakse kinni ja mõtleme, kui vähe meil tegelikkuses neid liine on, mis Tallinnast lähtuvad,“ märkis Reinsalu.

Reinsalu: riigil on siin strateegiline huvi

Välisminister lisab, et aastatega võideldi palju, et hoida püsti Eesti enda lennuettevõtet ja tegelikkuses lausa paluti, et Ryanairi, et firma hakkaks Eestist lendama. „Me teadsime, et see toob meile raha sisse, võimaldab meie inimestel reisida ja nüüd korraga lihtsalt nipsust 2+7 liini kinni. Ma arvan, et see otsus tuleks üle vaadata,“ rääkis minister.

Ta tõdeb, et lennujaam vajab investeeringuid kas pikendatud lennuradade või parema infrastrukuuri näol, kuid siin tasuks Reinsalu sõnul üle vaadata riigiabi või kasumlikkuse jaotus.

„Riigil on siin strateegiline huvi, nii majanduse, turismi arendamise suunas. Suund on meil võetud ka ettevõtluse arendamise valdkonnas, et me arendaksime äriturismi, ja nüüd pannakse kinni liinid seitsmesse ELi liikmesriiki ja seejärel „vaatame, mis juhtub“. Ma arvan, et see ei ole okei. Ma arvan, et siin tuleb asjad võtta lauda ja pidada uuesti neid läbirääkimisi,“ märkis minister.

Reinsalu viitab ka omaniku ootusele

Urmas Reinsalu edastas 6. veebruaril ka majandusminister Riina Sikkutile kirja, kus juhtis ministri tähelepanu asjaolule, et omaniku ootus Tallinna Lennujaama AS-i tegevusele sisaldab muuhulgas põhimõtet, et „Ettevõtte äritegevus toob kasu nii omanikule, kui ka sise-ja välis klientidele ning ühiskonnale tervikuna. Ettevõte panustab riigi majanduskeskkonna arengusse.“ Minister lisas, et tema hinnangul halvendab terve rea lennuliinide suigemine Eesti majanduskeskkonda, kuna pärsib ettevõtjate ja välisinvestorite reisimisvõimalusi ja vähendab Eesti atraktiivsust turistide jaoks.