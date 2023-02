Ilmastikukindlam elekter sai ministeeriumi poolt miljonitesse ulatuva toetuse

See kõik võimaldaks teha investeeringuid ilma elektritarbijate võrgutasusid suurendamata. „Aga nagu elu näitab, kui ilmastik muutub järjest tormisemaks, on vaja kiirendada keskpingevõrgu ehitamise tempot,“ rääkis Akkermann. Tema hinnangul on Eestit tervikuna vaadates kõige rohkem tugevaid torme Lääne-Eesti suursaartel, mistõttu vajavad just esmajoones need piirkonnad võimalusel investeeringute kiirendamist. „Investeeringud elektrivõrku aitaksid lahendada ka mikrotootmise võrguga liitumiste kitsaskohti. Kuna rahavajadused on kõikjal suured ja riigieelarve maht teadagi piiratud, siis on vaja püüda tabada mitu kärbest ühe hoobiga. Korraga suurendada võrkude ilmastikukindlust kui ka luua senisest paremad tingimused taastuvenergia väiketootjatel võrguga liitumiseks,“ märkis minister.