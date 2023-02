Veriff koondab kümneid inimesi. Kotkas: „Meie kasvuplaan oli oluliselt ambitsioonikam“

Isikutuvastuse tehnoloogiat arendav Veriff otsustas täna koondada 12% ehk 66 inimest oma tiimidest üle maailma, mille tulemusena jääb ettevõttesse tööle veidi üle 500 töötaja. Et suurem osa idufirma tiimist asub Eestis, puudutab see kõige enam just siinseid töötajaid – ettevõtte tegevjuhi Kaarel Kotkase kinnitusel koondatakse Eesti kontorist 42 inimest, kirjutab portaal Geenius.