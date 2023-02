Venemaal on tehingutegijate etteotsa kerkinud uus mees, kes siiski kõiki kalu püüda ei suuda

Viimase 12 kuuga on 46-aastane Moskvas resideeruv Tavrin kasutanud oma positsiooni sanktsioneerimata vene investorina, et edestada traditsioonilisi oligarhe ja miljardäre, kes on Vene turul varem domineerinud. Endine mobiilifirma omanik on kulutanud vähemalt 2,3 miljardit dollarit näiteks tehnoloogiafirmade ostuks. Sõda ja rahvusvahelised sanktsioonid on lõhkunud kümnendeid aastaid ehitatud sidemeid Läänega. Investorid nagu Exxon Mobile ja McDonald’s on Venemaalt lahkunud. Tavrin ja teised korjavad samal ajal tükke kokku.