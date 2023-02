Plaan külmutatud vara osas olemas? Advokaadid suruvad Euroopa Liitu tõde välja selgitama

Liidu juriidiline osakond ütles, et bloki seadused võimaldavad külmutatud vara investeerida ja kasutada tulusid Ukraina ülesehituseks, kuid esmalt peaks ametnikud aru saama kui palju on keskpanga ja muud venelastele kuuluvat vara külmutatud. Nii ütleb dokument, mida nad jagasid sel nädalal liikmesriikidega.

Ametnikud on hinnanud, et sel teel võidakse leida umbes 258 miljardi dollari eest varasid. Aluseks on Venemaa keskpanga raport, milles oli juttu välisvahenditest ja kullast. Seni on Euroopa riigid andnud teada umbes 33,8 miljardist eurost Vene keskpanga külmutatud varast, mis teeb 36,4 miljardit dollarit. Sellegi summa õigsust veel kontrollitakse.

Juriidilise osakonna dokument ütleb, et Euroopa Liit peab koostööd tegema G7 ja rahvusvaheliste partneritega kui plaan on külmutatud varasid investeerima hakata, et tulu kasutada. Seal on kirjas ka, et plaani sobivus sõltub eelkõige sellest kui palju Euroopa keskpankades ja kommertspankades vara tegelikult on.