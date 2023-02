Eesti tööstuse viis olulist tehnoloogilist suunamuutust 2023. aastal

Ettevõtted vajavad tarnete planeerimiseks ja tootmismahtude optimeerimiseks ning kavandamiseks andmeid reaalajas. Seda eriti rasketel aegadel, kui on vaja teha kiireid otsuseid. Reaalaja andmete pealt tehtud otsused on adekvaatsemad ja juht saab neid paremini ka põhjendada. Tänapäeva tööstuses on kõige aluseks andmete haldamine ja liigutamine. Teisisõnu tööprotsesside automatiseerimine ja digitaliseerimine on võtmetähtsusega. Exceli tabelite meili teel vahetamisega ei saa langetada reaalsetele andmetel tuginevaid otsuseid.