Saksa võimud otsivad läbi ettevõtjaid, keda kahtlustatakse Venemaale kehtestatud sanktsioonide rikkumises

Reuters kirjutas detsembris, et 2022. aastal asutati Türgis IT-toodete hulgimüüja Azu International Ltd Sti, mis eksportis mullu Venemaale elektroonikat vähemalt 20 miljoni dollari eest. Väidetavalt saadi osa toodetest Smart Impexilt. Azu International kinnitas, et Smart Impex ei ekspordi kaupa Venemaale, kuid müüb kaupa Türki, mis ei kuulu Euroopa Liitu ja ei pea seetõttu Venemaa sanktsioone järgima. Küsimusele, kas nad müüvad Saksamaalt tulnud kaupa edasi Venemaale, sõnas ettevõtte esindaja: „See on ärisaladus.“