Järgmine koondamine tehnoloogiasektoris: Yahoo vähendab töötajate arvu vähemalt viiendiku võrra

Ettevõte teatas, et kärped mõjutavad sel aastal töötajatest pooli ning esimesena sai koondamisteate tuhatkond inimest. Yahoo lisas, et ümberkorraldus võimaldab ettevõttel oma fookust kitsendada ja keskenduda uuele nõudluspoole platvormile.

Otsuse taga on asjaolu, et paljud reklaamijad on kõrge inflatsiooni ja ebakindla majandusliku olukorra tõttu oma turunduseelarveid tuntavalt kärpinud.