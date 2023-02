Venemaa plaanib vähendada märtsi naftatoodangut 500 000 barreli võrra päevas

Kreml on korduvalt vihjanud vastulöögist tootmismahu vähendamisega umbes 5% jaanuarikuu tootmismahust pärast seda, kui Euroopa Liit ja G-7 hakkasid arutama Venemaa ekspordihinna piiramist. Nafta tootmismahu vähendamisega võib kaasneda ebastabiilsus naftaturul.

„Venemaa usub, et Vene nafta ja naftatoodete hinnalae mehhanism on sekkumine turusuhetesse ja kollektiivse Lääne destruktiivse energiapoliitika pikendus,“ ütles Novak reedel tehtud avalduses. Märtsi tootmiskärped tagavad „turusuhete taastumise“.

Moskva naftatulud on langenud viimastel kuudel löögi alla. Suurimaks teguriks on olnud Brenti toornafta umbes 40 dollari suurune langus barrelist alates juunist. Samuti on suurenenud allahindlus, millega Urali toornaftat kaubeldakse, kuna ELi impordikeeld ja G-7 hinnapiirang sundisid riiki otsima uusi turge ja alternatiivseid tarneviise.