Vandeadvokaat Meris Velling: rahva tervise kaitse ei kuulu EMTA ülesannete hulka

Delfi Ärilehes ilmus 9. veebruaril uudislugu sellest, kuidas EMTA pidas tollis kinni ja saatis hävitamisele legaalse HHC sisaldusega küpsised ja õli, põhjendades enda tegevust sellega, et „Maksu- ja tolliametile on seatud ülesanne kaitsta ühiskonda ja Eesti rahva tervist.“

Rahva tervis on oluline väärtus ning selle kaitse vaieldamatult vajalik. Õigusriigis ei saa ega tohi riigivõimu teostamine toimuda ametnike või ametkonna „suval“. Riiklikku järelevalvelt ning sundi on lubatud teostada vaid seaduse alusel ning õigusaktidega määratud pädevuse piires. Tegemist on demokraatliku õigusriigi aluspõhimõttega, mis põhiseaduse §-s 3 sätestanuna on kogu riigivõimu teostamise vundamendiks.