FOTOD ja VIDEO | Hiiu on muutumas. Selgus vana viljaelevaatori uus nägu

Nõmme linnaosa vanem Karmo Kuri märkis, et uue arenduse positiivsemate näidetena saab välja tuua Hiiu viljaelevaatori kui kohaliku sümboli säilimise ning terviklik lahendus, mis seob Pärnu maantee Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala terviseradade võrguga. „Hiiu viljaelevaatori projekti näol tuleb silmas pidada ka selle paiknemist logistiliselt heas ja sõiduautole alternatiivseid liikumisviise soodustavas kohas. See annab hea võimaluse kavandada parkimiskorraldust nii, et see oleks piirkonna liiklustihedust võimalikult vähe koormav,“ lausus linnaosavanem.

„Elevaator on sümbolväärtus, see on justkui Hiiu omalaadne majakas. Lammutamise asemel hoiame elevaatori mahtu ja kõrgust, luues selle viimasele korrusele avaliku ühisala, kust avanevad vaated vanalinna ja mereni. Võluvad konstruktsioonid ja industriaalne tunnetus jäävad ja eksponeeruvad, kuid seda uues kvaliteedis ja kasutuses,“ märkis KOKO partner Raivo Kotov.

Hiiu elevaatoriala arendusega tegeleb kinnisvarafirma Reterra. Lisaks elavaatorihoone sümbolväärtusele ja tulevasele väärikale asukohale muudab tulemuse ainulaadseks täielikult roheline mõtteviis. „Jätame ehitusega nii väikese jalajälje kui võimalik. Kasutame ära olemasoleva karkassi, elevaatorist väljalõigatavad betoonplaadid lähevad teedeks ja vana ülejääv materjal täiteks ja taaskasutuseks,“ sõnas Reterra juht Reigo Randmets.

Planeeringu kohaselt jaguneb arendatav piirkond 30 protsendi ulatuses äri ja ühiskondlikuks alaks ning 70 protsendi ulatuses elukondlikult kasutatavaks. Äripinnad on kavandatud elevaatori esimesele ja viimasele korrusele, kuhu on plaanis luua ka ainulaadne toitlustus- või teeninduspind. Ülejäänud korrustel paiknevad korterid ning maa all autoparkla. Olemasolev tsiviilkaitse varjend elevaatori kõrval on kavandatud säilitada ja võtta kasutusse.