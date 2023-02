Kuidas viia kodulaen üle teise panka: millised kulud sellega kaasnevad?

Selgus, et laenu üleviimine teise panka on eestlaste seas üpris levinud, kuid enamjaolt ei tehta seda siiski madalama intressi saamise eesmärgil. Sellist muutust ette võttes tuleb valmis olla oma kodupanka vahetama, ilma selleta laenu üleviimist üldjoontes ei võimaldata.

Luminori krediiditoodete juhi Heiki Raadiku sõnul on võimalik ka laenu refinantseerimine, kuid seda tihti ei tehta, sest see võib laenuvõtjale hindamisakti ja notari- ning lepingutasude tõttu väga kulukaks osutuda.

,,Sellegipoolest, kui inimesele tunduvad praegused laenutingimused liiga karmid, siis tasub refinantseerimist kaaluda - siin tuleb aga kindlasti välja arvutada, et see lõppkokkuvõttes tema jaoks kulukamaks ei läheks,'' ütles Raadik.

Kui inimesel on soov saada madalamat intressi, soovitab Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuht Anne Pärgma esmalt paluda oma pangal intressiprotsent üle vaadata ja võimalusel seda madalamaks muuta. ,,Need, kelle laenulepingus on marginaal alla turu keskmise (2,2%), võivad ikkagi väga rahul olla: vanematel lepingutel on marginaal alla 1% ja tõenäoliselt sellised marginaalid enam tagasi ei tule,'' tõdes Pärgma.