Viljandis tabati mees, keda kahtlustatakse vargustes õppeasutustest ja teistest ettevõtetest

Lill lisas, et kui kellelgi on infot, et nendegi ettevõttes on käinud sel kombel keegi asju varastamas, ja kui keegi omab neist juhtumitest ka kaamerasalvestisi, siis tuleks neist politseile teada anda. Lisaks märkis menetlusjuht, et kui muist varastatud kraamist on juba realiseeritud ja osa pandimajades, siis on teada, et näiteks Viljandi kultuuriakadeemiast varastatud suure tolmuimeja jättis mees kuskile ligidusse maha. „Kui keegi on seda kuskil näinud, siis palub politsei sellestki teada anda, sest ehk õnnestub see nii omanikule tagastada,“ palus Lill tähelepanelike linlaste abi.