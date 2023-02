Suurbritannia meditsiiniõed streigivad. Millistes Euroopa riikides makstakse õdele kõige madalamat palka?

Hispaanias streikisid novembris tuhanded tervishoiutöötajad, nende hulgas ka EMO-s töötavad arstid. Töötajad nõudsid sellega kõrgemat palka ja rohkem tööjõudu, et vähendada töötajate koormust. Ka Türgi ja Prantsusmaa tervishoiutöötajad streikisid eelmisel aastal. Suuresti tuleneb see koroonapandeemiast, mis pani pea iga riigi meditsiinisektori suure surve alla. Õed pidid pikki päevi tööl olema ja see mõjus nii füüsiliselt kui vaimselt kurnavalt.