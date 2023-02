Eesti Muna OÜ tegevjuht Ats Albert ütleb, et tõusnud on kõik hinnad, mitte ainult kanamunade oma. „Mingil põhjusel on meedias saanud teenimatult suurt tähelepanu just kanamunade hinnatõus, aga kui kõrvutada kanamunade hinnatõusu näiteks maagaasi, elektri või mitmete teiste sisendite hindadega, siis kanamunade hinnatõus kindlasti esirinnas ei ole,“ sõnab ta.