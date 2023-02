Bill Gates usub, et menukas juturobot muudab maailma

ChatGPT on juturobot, mis vestleb inimesega nii inimest matkivalt, et see tekitab kohati kõhedust. Robotiga vesteldes tekibki tunne, nagu suhtleksid päris inimesega. Bill Gatesi sõnul on ChatGPT kasutuselevõtt sama tähendusrikas kui mitmed aastad tagasi interneti esmane kasutamine.