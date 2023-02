Neivelt: Swedbank on liiga ahne ja riik võiks rohkem sekkuda

Eelmisel aastal teenisid Eestis tegutsevad kommertspangad paljuski tänu laenuraha kallinemisele kokku üle 500 miljoni euro kasumit, mis on üle ühe protsendi Eesti sisemajanduse koguproduktist. Samas on riigi kulud praeguste kriiside tõttu järsult kasvanud.

Kui Euroopas keskmiselt on pankade marginaal alla ühe protsendi, siis Eestis on see umbes kaks protsenti. Ajal kui Euribori tõusu tõttu laenuvõtjate kulud suurenevad, on hoiuseintressid endiselt madalad. Neivelt hinnangul peaks pangad Euribori tõusu korral laenumarginaale vähendama.