Nädalaga toimus USA börsil kuus olulist dividendimuudatust

The New York Times Company (NYSE:NYT) tõstis oma kvartaalselt makstavat dividendi 22% võrra 0,11 dollarini aktsia kohta ehk 0,44 dollarini aastas, mis teeb aastaseks dividenditootluseks 1,1%.

Teisalt teatas USA hotellikett MGM Resorts, et peatab regulaarsed dividendimaksed ning käivitab 2 miljardi dollari suuruse aktsiate tagasiostu. Ettevõtte sõnul peatati dividendimaksed, et keskenduda just aktsiate tagasiostule, mis on ettevõtte sõnul nende eelistatud viis aktsionäridele väärtus tagastada.