Eesti 200 vastus Reinsalule: kõige halvem kui poliitik tuleb professionaalidele ütlema, kuidas asjad äris käivad

Ryanairi 7 liini sulgemine Tallinnas ja lennujaama süüdistamine kõrgetes tasudes ei ole lennufirma varasemat käitumist arvesse võttes midagi eriskummalist. Selle aasta jaanuari keskel sulges Ryanair oma liinid Brüsselis, süüdistades lennujaama 11-protsendilises tasude tõstmises. Küsimus oli kahes euros iga lennujaamast väljalendava reisija pealt.

2022 aasta oktoobris süüdistab Ryanair Berliini lennujaama kõrgetes tasudes ja sulgeb seal 19 liini. Sama aasta märtsis vähendab Ryanair lende ka Frakfurdis, süüdistades taas lennujaama kõrgetes tasudes. Vaadates kaugemale ajalukku, siis novembris 2010 süüdistab Ryanair Dublini lennujaama kõrgetes maksudes ja peatab nädalas 48 väljumist. Et see kirjatükk liiga monotoonseks ei muutuks, siis lõpetan siinkohal nende lõputute näidete jada.

Ryanair võib ajada äri nagu soovib

Mulle Ryanairi juht ja omanik, ülimalt edukas ärimees Michael O’Leary väga meeldib ja mul pole mingit põhjust süüdistada teda sellises käitumises. See on tema firma ja tal on õigus oma äri ajada nagu ta heaks arvab. It’s only about the business (ehk see on ainult äri).

Aga karjuvalt häiriv on see, kui Isamaa poliitik, välisminster Urmas Reinsalu lubab, kas teadlikult või teadmatusest, ühel ettevõttel ennast ära tinistada. Sellisel moel lennundusärisse sekkudes, tekitab ta kahju nii lennujaamale, kui ka potentsiaalselt meie lennuühenduste rohkusele pikemas perspektiivis.

9. veebruaril toimunud valitsuse pressikonverentsil teatas ta, et Tallinna lennujaamatasude tõstmine tuleks üle vaadata, andes sellega mõista, et lennujaam peaks teatud äriettevõtetele tegema erandeid, ning neid sisuliselt subsideerima. Jah, see on võimalik, aga kas antud juhul ka tark plaan?

Lennuühendusel ja lennuühendusel on vahe

Lennujaama kõik äriüksused peavad teenima mõistlikku kasumit, suutma investeerida, et olla turul atraktiivne ning konkurentsivõimeline. Selle tasakaalu peavad üles leidma aga need inimesed, kes selle äriga tegelevad, mitte poliitikud ega arvamusliidrid.