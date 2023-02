Päev börsil: laialdane languspäev

Siin on päeva tõusjad ja langejad:

Mis veel toimus?

Euribori tõus ning pankade kerkinud kasumid on tekitanud mõtte, kas pangad võiksid seetõttu odavamat laenumarginaali pakkuda. Kuna panga enda laenumarginaal väljendab eelkõige laenu riski ja laenutegevusega seotud laenukulu, siis ei saa automaatselt eeldada, et tõusev euribor seda langetab, ütles Delfi Ärilehele Coop Panga finantsjuht Paavo Truu. Lisaks on ka kaks olulist punkti, mis pankade agressiivset laenutegevust piiravad. Loe pikemalt siit.