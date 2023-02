Kliki päikesepaneelid katusele

Päikeseenergia kasutamine võib pakkuda mitmeid eeliseid. Sinu kodu või ettevõte saab elektrit otse päikeselt, mitte elektritootjalt. See tähendab, et päikesepaneelide toodangu võrra ei pea sa enam maksma elektritootjale ei elektri ega võrgu kasutamise eest ning järelikult läheb sinu elektriarve oluliselt väiksemaks. Samuti võid teenida elektrienergia ülejäägist raha, kui toodad rohkem elektrit kui ise tarbid. Just nii läks ka Janaril, kes lasi Sunly Cityl paigaldada päikesepaneelid oma Jõelähtmel asuvale majale.

Janari kogemus: võtsin oma kodused elektrikulud kontrolli alla ehk kuidas ma tänu päikesepaneelidele miinus-elektriarve sain

„Otsustasin rentida päikesepaneelid, et oma kodu elektrikulusid tänases hinnarallis stabiliseerida,“ räägib Janar, kes sai paneelid üles seatud oktoobri alguses. „Meie üllatuseks saime juba esimesel kuul elektrimüüjalt miinusarve. Olime väga rahul, sest see oli palju kiiremini, kui olime oodanud. Ja mis veelgi parem, päikesepaneelide paigaldamine võimaldas meil parandada hoone energiaklassi, mis tõstab ka minu kinnisvara väärtust,“ jagab ta.

Kas osta ise paneelid või rentida?

Janari sõnul valis ta Sunly City renditeenuse, sest rentimisel on mitu eelist: „Esiteks pidin ma päikesepaneelide paigaldamiseks investeerima null eurot. Nii sain oma ressursid suunata mujale ja kasutada vaba raha investeerimiseks muudesse valdkondadesse. Lisaks sellele olid Sunly City renditasud odavamad kui mistahes finantsasutuse puhul.“

„Teine põhjus, miks ma valisin Sunly City teenuse, on see, et nende maksed sõltuvad tootlikkusest ning renditasud on päikselistel kuudel kõrgemad ja pimedatel talvekuudel madalamad. Selliselt saan kevadel ja suvel tulevase elektri nö ette ära toota,“ jätkab Janar.

„Lõpetuseks, kuid mitte mingil juhul vähemtähtsana oli mulle väga oluline see, kui kiiresti ja sujuvalt Sunly City kogu paberimajandust ja bürokraatiat lahendas. Ise toimetades oleksin siiani kusagil mõnes järjekorras seisnud.“