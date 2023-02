Kes raha endale saab? Lahkunud vene oligarhi varanduse üle käib suur vaidlus

Kuna Zelenov ei jätnud pärandust, käib tema pere seas mehe varanduse üle suur vaidlus. See, et niivõrd jõukas ja rikas mees ei jätnud pärandust, on äärmiselt ebatavaline. Zelenovi lesk Natalia Dvoryanynova koos poja Michael Zelenoviga on läinud Zelenovi vanemate ja tema tütre vastu kohtusse, sest Zelenovi vanemad on väidetavalt võtnud Dvoryanynovalt ligipääsu mehe suurimatele rahasummadele. Naise sõnul on nende Moskva kodus kõik lukud vahetatud ja 24 autot Zelenovi kollektsioonist on ära võetud, sealhulgas neli Mercedest, kaks Bentleyt ja üks Rolls Royce. Zelenovi auto kollektsioon on kokku väärt ligi miljard eurot.