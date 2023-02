Poekettidel hakkab kõrini saama? Suur tegija andis tootjatele hoiatuse

Tõsi, Walmarti jaoks on igasugune väiksemgi hinnatõus suur probleem, sest see võib tähendada, et kliendid hakkavad otsima odavamat hinda n-ö dollari poodides või odavpoodidest nagu Costco.

Walmart, mille lipukiri on „igapäevased odavad hinnad“, on pidanud ka eelmisel aastal hindu märgatavalt tõstma. Kuid nüüd, kui pappkastide hinnad on kukkunud 40–50%, transpordi omad 25–30% ja muudki hinnad on langustrendis, küsivad jaeketid nagu Walmart tootjatelt, miks hinnatõus jätkub.

Schicki raseerijaid tootev Edgewell Personal Care’i tegevjuht Rod Little ütles, et nüüd on väga raske hinnatõuse jaekettidele edasi kanda. Wallmart on nende suurim klient.

„Nad ütlesid meile, et nüüdsest alates hoolitseme me oma klientide eest ja iga hinnatõus peab olema väga selgelt põhjendatud,“ ütles Little.

Unilever, mis muu hulgas turundab Dove’i, Knorri ja Hellmann’si tooteid, on öelnud, et hinnatõusudel veel lõppu ei paista. Eelmises kvartalis tõusid nende toodete hinnad keskmiselt rekordilised 13,3%. Procter & Gamble, mis toodab Tide’i tooteid ja Pampersi mähkmeid, andis jaanuari keskel teada, et ka nende hinnad pigem kasvavad. Walmart müüb aastas 10 miljardi dollari väärtuses nende tooteid. Ka Huggiesi mähkmeid tootev Kimberly-Clark on väitnud, et hinnatõusu ei saa vältida ka 2023. aastal. Sama teed läheb ka Colgate.

Walmartil on ka enda keti brändid Great Value ja Equate, mis otseselt võistlevad suurte tootjate kaubamärkidega. Nad on hakanud rohkem reklaamima just neid tooteid. Nende võim turul on nõnda suur, et tõenäoliselt jõuab nendeni võimalikust kõige madalam hinnatõus.

Suur kett on juba loobunud paljude toodete müügist, sest hinda enam tõsta ei soovita.