Milline elu. Šotlane võitis lotoga ülipalju raha ja elas oma viimased aastad unistuste elu

Tihti on lotovõidulood kurvad ja traagilised, kus inimesed ei oska võidetud rahaga midagi teha või ilmuva välja kauged sugulased, kes nõuavad oma noosi. On neid, kes kahetsevad kibedalt, et lotoõnn neile üldse kunagi naeratas. Weir seda oma surivoodil nentima ei pidanud.