Poolas elavad naised ei taha enam lapsi saada. Riigi sündimus on järsult vähenenud

Poola naised saavad nüüdsest keskmiselt vaid 1,4 last. Madalat sündimust mõjutavad mitmed tegurid: keeruline majanduslik olukord, töökohakindluse puudumine ja sotsiaalsete uskumuste muutumine, mille käigus on rohkem naisi hakanud otsustama, et ei tahagi kunagi elus last saada.

Teisalt peetakse Poola äärmiselt madala sündimuse põhjuseks ka riigi ülikarme abordireegleid. 2021. aastast jõustus Poolas seadus, kus abort on lubatud vaid vägistamise, verepilastuse või olukorras, kus ema tervis on eluohtlikus seisundis.

Agnieszka Szpila on kahe erivajaduse lapse ema, kelle sõnul ei saa ta laste tõttu elada oma elu selliselt, nagu algselt plaanis. ,,Kuna mu lapsed on erivajadustega, ei saa nad ilma minuta ka peale keskkooli lõpetamist hakkama. Naised kardavad sattuda minuga sarnasesse olukorda, sest erivajadusega laps sõltub täielikult oma emast, mitte kellestki teisest,'' ütles Szpila.

Poola valitsus hakanud rahastama programme, mille eesmärk on riigi sündimust suurendada. Kuid tänaseni pole need suurt kasu toonud. Madalale sündimusele annab hoogu ka see, et Poola ei ole immigrantide suhtes kuigi tolereeriv, seega ei saaks ka immigrantide lapsed riigi sündimust suurendada.

Osa Poola inimestest peab üha langevat sündimust positiivseks, sest see on märk sellest, et naised on hakanud enda eest rohkem seisma ja ei lase ühiskonnal enda elu otsuseid mõjutada.

Poola on vananeva rahvastikuga riik ja inimesed on mures, mis see tulevikus riigile tähendada võib.