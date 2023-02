Pankade rikastumine paneb riigid tegutsema. Baltimaades korjati kokku ülisuur summa

Sama selgitab ka Eesti Panga ökonomist Jana Kask. Ta ütleb, et kommertspanga vaatest sisaldab laenuintressimäär alati vähemalt kahte komponenti: esiteks raha hinda ehk turuintressimäära ja teiseks kliendi riskimarginaali, mis on panga jaoks kindlustus võimaliku laenukahjumi vastu.

Kõik pangad, kelle poole Delfi Ärileht pöördus, suunasid meid küsimustega pangaliidu poole. Sealne tegevdirektor Katrin Talihärm märgib, et arutelu ettevõtete õiglase panuse üle keerulisel ajal on tervitatav ning nad jälgivad diskussiooni ja on valmis panustama oma seisukohtade ja analüüsidega. Ta lisab, et Eesti olukord erineb Leedu omast ning pangad tasuvad erinevalt Eesti muudest ettevõtetest riigikassasse regulaarselt tulumaksu. Toona arutati plaani ja leiti lahendus: see ei jõuaks lisakuluna Eesti ettevõtete ja kodumajapidamisteni.

„Me peaksime seda pankadelt nõudma,“ rõhutab ta. Neivelt lisab, et vaevalt riik neid mõjutada suudab, sest pankade õigused on hästi kaitstud.

Ettevõtja ja endine pangajuht Indrek Neivelt on öelnud ERR-i veebisaates, et Põhjamaade pangad jätavad siia küll 14% kasumist, aga ülejäänu viivad Eestist välja, sest siin ei ole lisakapitali vaja. Neiveldi arvates peaksid pangad euribori tõusu korral riskipreemiaid vähendama.

Turu suurim tegija Swedbank maksis eelmisel aastal riigieelarvesse ligi 32 miljonit eurot avansilist tulumaksu ehk 14% kogukasumist. SEB lisas sellele 19,8 miljonit, Luminorilt tulid ka lisamiljonid. Kodumaine LHV tasus riigikassasse 14,4 miljonit eurot tulumaksu. Siiski on siin endiselt neid, kes arvavad, et sellest jääb ülisuure kasumi tingimustes väheseks.

Eesti pangad suunavad ajakirjaniku pangaliidu poole, kes selgitab, et heal ajal ongi vaja panku kapitaliseerida ja et Eestis juba maksavad pangad tulumaksu. Selline erand on tõesti loodud.

Baltimaades on kolm suurt Skandinaavia panka, mis tegutsevad kõigis kolmes riigis. Nende 2022. aasta kogukasum oli siin regioonis peaaegu miljard eurot. Leedu keskpank prognoosib, et sellise kasumi võivad pangad saavutada sel aastal Leedus. See tähendab, et Balti riikide peale võib kasum kerkida kahe või isegi kolme miljardi euro kanti. See näitab, mille on euribori tõus kaasa toonud.

Leedu keskpank on väljendanud sügavat muret, et tempokalt kasvanud laenude kallinemine jõudis nii kiiresti ja järsku klientideni. Samal ajal on pangad olnud hoiuseintresside tõstmises palju aeglasemad. Keskpanga sõnul on pankade kasumid märkimisväärselt suurenenud. Kui olukord ei muutu, siis tuleks nende sõnul pankadele ajutine lisamaks kehtestada ning võtta kasutusele meetmed, mis soodustaksid konkurentsi ja võimaldaksid klientidele laiemat valikut. Leedus kehtib ettevõtete tulumaks, mis alates 2020. aastast on finantsasutuste puhul 20%. Esialgu sooviti, et see oleks nõnda ajutiselt, kriiside ajal, kuid kuna kriiside lõppu ei ole näha, siis nüüdseks on seda pikendatud. Ometi kaalutakse ka seal, et 20%-st ei piisa.

Euribor kujuneb pankadevahelisel rahaturul, keskpank seda ei kehtesta. „Kahtlemata mõjutab aga euribori kujunemist keskpanga rahapoliitiliste intressimäärade tase. Keskpanga tehingupartnerid on kommertspangad, kellel on võimalik rahaturu asemel keskpanga kaudu raha laenata ja hoiustada. Seetõttu kulgeb rahaturu intressimäär (euribor) selle alusel, milliseks oodatakse kujunevat keskpanga rahapoliitilisi intressimäärasid.“

„Pankade riskijuhtimisse lisaks see keerukust, mis laenuvõtja jaoks võib tähendada kõrgemat intressimäära. Euribori kasuks räägib kindlasti ka see, et euribor on laenuvõtja jaoks lihtsasti jälgitav näitaja, mille muutumist on võimalik näha iga päev,“ selgitab ta.

Kask lisab, et vastasel juhul oleks raha hetkehinda mõjutavate tegurite hulk suurem ning eriti pikaajaliste laenude puhul tuleks siis arvestada, et panga rahastamise struktuur ja hind võivad aastate pärast olla laenuandmise ajaga võrreldes hoopis teistsugused.

„Turuintressimäära mõõdupuuna kasutatakse Euroopas kõige sagedamini euribori, mis näitab, mis hinnaga on Euroopa suured pangad valmis üksteisele raha laenama. Ehkki Eestis tegutsevad pangad rahastavad siinset laenutegevust valdavalt kodumaistest hoiustest, on laenude baasmäärana euribori kasutamine mõne muu lähenemise ees siiski eelistatud,“ selgitab Kask seda, miks ei tohiks siin euroboripõhist lähenemist kõrvale heita.

„Ebatavaliselt järsk pankade kasumite kasv ei ole üksnes nende äriliste otsuste tagajärg, vaid tuleneb ka erakorralistest oludest. Seega paneme me pankadele südamele, et nad sel kummalisel ajal hinnastaksid oma finantsteenuseid sotsiaalselt vastutustundlikult,“ ütles Leedu keskpanga juht Gediminas Šimkus. Ajakirjanikele tehtud esitluses prognoosis pank, et sel aastal kasvavad suurte pankade kasumid miljardi euro kanti. Kui ka Eestis nii läheks, siis tähendaks see meile 140 miljoni euro riigieelarvesse lisandumist.

Leedu keskpanga andmetel on nende pankades hoiul 11 miljardit eurot. Residentide hoiuste määr on suurem kui laenude maht. Seda ülejääki hoiavad pangad suures osas keskpangas. Samal ajal on riigis probleemiks suurpankade suur turuosa ja säästmisvõimaluste vähesus. Probleemiks on ka vähene finantskirjaoskus, mis tähendab, et inimesed ei oska võimalusi analüüsida ja enda jaoks õigeid otsuseid teha.

Keskpank hakkab Leedus pankade laenamist jälgima, et veenduda selles, et enamik laene antakse välja vähemalt aastaks või kauemaks fikseeritud intressitasemega. Keskpank paneb oma kodulehele ka kõikide pankade tähtajaliste hoiuste intressid, et inimestel oleks lihtne neid võrrelda.

Keskpank andis riigile soovituse, et riik ise võiks kaaluda võimalust luua endale kindel säästmisviis, kus kodanikud saavad riigile laenu anda.

Keskpank andis riigile soovituse, et riik ise võiks kaaluda võimalust luua endale kindel säästmisviis, kus kodanikud saavad riigile laenu anda. See võiks pangandussüsteemist üleliigse likviidsuse välja viia ja julgustada panku hoiuseintresse tõstma. Ka praegu on leedulastel võimalik osta valitsuse võlakirju, mille aastane tootlus on umbes 4%.

Keskpank rõhutab rahvale sedagi, et laene ei anna välja mitte ainult suurpangad, vaid ka väiksemad tegijad. Turul on neil kokku seitse panka, lisaks krediidiühistud. Neil, kel juba on laenud, võiksid kaaluda kas refinantseerimist või pankadega läbirääkimiste alustamist.

Lätis on Eestiga sarnanev ettevõtete maksustamise süsteem. Seal ei ole siiani pankadele erisusi tehtud. Ka seal on keskpank väljendanud suurte kasumite pärast pahameelt ja kutsunud panku üles hoiuseintresse tõstma. Nende sõnumitest võib välja lugeda, et lätlased maksavad praegu pankadele selgelt liiga palju raha.

Maksustamine ei ole üldse õige Eesti Panga finantsstabiilsuse osakonna juhataja Jaak Tõrs märgib, et panganduse roll ühiskonnas on rahastada inimeste ja ettevõtete tegevusi. Ta lisab, et sellest vaatest oleks oluline keskenduda sellele, et pangad talletaksid heal ajal teenitud kasumid kapitalina ja oleksid ettevaatlikud dividende makstes. „Kui majandust tabab sügav kriis ja pangad teenivad suurel hulgal laenukahjumeid, on talletatud kapital just õige allikas nende kahjumite katmiseks. Samuti on pankade tugev kapitaliseeritus vajalik selleks, et pangad suudaksid majanduse arengut toetada ka raskel ajal ehk et nad oleksid võimelised laenu andma lisaks heale ajale ka keerulisel ajal.“ Tõrs märgib, et kui pangad ei talleta kriisi ajal piisavalt kapitali, tuleb tegeleda probleemlaenudega ning sellisel juhul ei oleks nad võimelised soovitud mahus laene väljastama. Sellele eesmärgile töötas Tõrre sõnul vastu viis aastat tagasi rakendatud põhimõte, et pangad maksavad alati tulumaksu, olenemata sellest, kas nad maksavad dividende või mitte. Tõrs tõdeb, et enne 2009. aasta majanduskriisi olid pankade kasumid keskmisest suuremad ja need paigutati suures mahus kapitali. Seetõttu suutsid pangad rahastada Eesti majanduse kiiret taastumist alates 2010. aastast. Ta selgitab, et pankade suurem kasum tekib seetõttu, et intressid tõusevad kiiresti ehk laenuintressidesse rakenduvad Eestis muudatused poolaasta sammuga, kuid kohustuste poolel märksa aeglasemalt. Ta lisab, et kui intressimäärad langeksid kiiresti, kannaksid pangad pigem kahjumit või väga väikest kasumit. „Õigem ootus oleks pankadele see, et nad tõstaksid säästu- ja tähtajalise hoiuse intresse sama kiiresti, kui tõusevad keskpanga rahapoliitika ja pankadevahelise rahaturu intressid.“ Tõrre sõnul pole mõistlik eri majandussektoreid erinevalt maksustada. Majandusarengule on kasulik, kui maksusüsteem on ettevõtjatele ettearvatav ja kohtleb sektoreid ühetaoliselt, ei tekita eri sektorite vahel asjatuid moonutusi ja eeliseid.

Baltimaad taas Euroopa tippriikide seas Kuid ometi on meil põhjust olla tige, sest Eestis on kogu aeg olnud laenud ühed Euroopa kallimad. Selgub, et nii nagu inflatsioonis on Balti riigid Euroopa meistrid, on sama lugu ka kõrgete laenuintressidega. Euroala keskmine kodulaenu intress oli detsembris 2,94%. Eesti puhul oli see keskmiselt 4,08%, kuid Lätis lausa 4,32% ja Leedus 4,35%. Kuidas on aga lood hoiuste intressidega Eestis. Erinevus on oluline.