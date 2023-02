Lõite Inbanki selleks, et töötada seal elu lõpuni, see pole tehtud mahamüümiseks. Head ettevõtted on alati müügis, kes peaks siis arvama, et järelikult pole Inbank hea ettevõte?

Paljude start-up’ide eesmärk on exit ehk mahamüümine. Aga Steve Jobs ütles, et tema elutöö ei ole mitte iPhone ega iPad, vaid Apple. Ettevõtja soovib luua midagi sellist, mis jääb. Ettevõte luuakse tulevatele põlvedele, mitte selleks, et rikastuda. Ühtlasi on see väljakutse.