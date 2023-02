Coop Panga juht: uued laenutaotlused on langustrendis

„Jaanuar oli klientide aktiivsuse kontekstis aasta algusele omaselt pigem rahulik kuu. Peamiste trendidena näeme, et turul on konkurents hoiuste nimel ning uued laenutaotlused on langustrendis. Sellest lähtuvalt olid ka jaanuarikuus meie ärimahtude kasvud tagasihoidlikud,“ sõnas Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink jaanuari tulemusi kommenteerides.