Placet Group toob klientideni Apple Pay: turvalisem ja privaatsem viis iPhone’i ja Apple Watchiga maksta

Viipemakse tegemiseks peavad kliendid lihtsalt hoidma oma iPhone’i või Apple Watchi makseterminali lähedal. Iga Apple Pay ost on turvaline, kuna see on autenditud Face ID, Touch ID või seadme pääsukoodiga, aga ka ühekordse kordumatu muutuva turvakoodiga. Apple Payd aktsepteeritakse toidupoodides, apteekides, taksodes, restoranides, kohvikutes, jaekauplustes ja paljudes muudes kohtades.

Placet Groupi juhatuse liikme Aleksandr Kostini sõnul on tegu väga läbimõeldud sammuga, kuna ükski Eesti mittepankadest krediidiandja ei paku krediitkaarti Apple Pay makseviisiga. „Me oleme esimene Eesti mittepangast krediidiandja, kes seda võimalust oma klientidele pakub,“ ütles Kostin. „Meie kliendid on enda jaoks avastanud võimaluse iga ostu pealt teenida (cashback) – seegi ei ole Eestis veel väga populaarne teenus ja kogub alles hoogu. Aga kindlasti hindavad kliendid ka mugavust ja kiirust ning just seda pakub meie klientidele edaspidi Apple Pay.“

Placeti rakenduse kasutusmugavus on jõudnud uuele tasemele. Kõik vajalikud funktsioonid on nüüd paremini leitavad – konto ülevaade ja uudse võimalusena Apple Pay seadistamine on vaid ühe sõrmeliigutuse kaugusel. Värskendatud kujundus on minimalistlikum ja rakendusele on lisatud ka tumeda tausta valimise võimalus. Rakendus on kiire ja turvaline ning seda on ka Apple Pay seadistamine.