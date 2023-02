Kontori akustika – kuidas luua meeldiv helikeskkond?

Meeldiv helikeskkond on kontorites midagi, mida ei tasu alahinnata ega tähelepanuta jätta. Kui see on korrast ära – näiteks on kontoris üldine kõrge müratase, ruumid kajavad, kolleegide vestlused ja kõned segavad töötegemist –, on tööle keskendumine ja ka töö produktiivsus häiritud.