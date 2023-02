Euroopa Komisjon lootusrikkalt: Eesti inflatsioon langeb järgmine aasta kahe protsendini

Euroopa Komisjon usub jätkuvalt, et intressimäärade tõus hakkab tugevalt mõjutama tarbimist ja ehitusturgu. Sellest hoolimata näevad nad, et Eesti seljatab 2022. aasta kõrge inflatsiooni ning aastaks 2024. pöördub SKP tõusuks, jõudes 2,8 protsendini. Seda tõukab tagant ekspordinõudluse ja eratarbimise elavnemine ning tugev tööturg.

Nii on nad ka praeguse aasta suhtes optimistlikud, samas lisas, et lõplik rahulolu siiski käes veel ei ole. „Venemaa jätkuv sõda Ukrainas tekitab endiselt ebakindlust,“ selgitas asepresident. „Oleme kindlalt otsustanud suurendada tööstuse konkurentsivõimet, et tugevdada üldist majanduskasvu ja vastupanuvõimet. Võttes arvesse kõiki geopoliitilisi muutusi ja riske, on oluline säilitada ELi positsioon maailmamajanduse juhtiva tegijana.“ Samas ei saa välistada, et jätkuvate geopoliitiliste pingete kontekstis pöördub hinnalangus taas tõusule.